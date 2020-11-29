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Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi

Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi
Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi

Gaziantep'te minibüste maske kullanmayan ve polisi görünce maskesini takan bir yolcunun bahanesi ekipleri de şaşırttı. "Maskem cebimde kalmış" diyen yolcuya, 900 TL para cezası kesildi.

Minibüste maske takmayan şahsın şaşırtan bahanesi - Tıkla İzle

Araban ilçesinden Gaziantep'e gelen bir minibüste bulunan yolculardan biri diğer yolcuların ikazına rağmen maske kullanmadı. Araçta bulunan sivil trafik, 155'i arayarak şahsı ihbar etti. Gaziantep kent girişinde durdurulan araçta bulunan yolcu ise polisleri görünce maskesini taktı. Araçtaki sivil trafik polisinin ikazına rağmen maskesini takmayan yolcuya 900 TL para cezası kesildi.

Ekipler, cep telefonu ile görüntülediği olayda, maskesini takmayan yolcunun bahanesi de şaşırttı. Polislerin ikaz ettiği şahıs, "Maskem cebimde kalmış. Çarşıda, dışarıda maskemi takıyorum" diyerek kendisini savundu.
Ekipler maske takmayan şahsa 900 TL para cezası uygularken aracın sürücüsüne de işlem yaptı.

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