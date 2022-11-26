Minibüste silahlı saldırıya uğramıştı, o anlar kamerada

Olay, 22 Kasım günü saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 L 3797 plakalı minibüsüne bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayan Serkan Saltık ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 41 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğu belirlendi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan Serkan Saltık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali İhsan Çiftçi



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