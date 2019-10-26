İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüste uyuşturucu içti, krize girdi

Minibüste uyuşturucu içti, krize girdi
Minibüste uyuşturucu içti, krize girdi

Bursa’da iddiaya göre minibüste uyuşturucu içen bir genç yolcuların arasında kriz geçirdi. Yolcuların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı.

Olay Duaçınarı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre öğlen saatlerinde minibüse binen Adem A. (27) isimli bir genç minibüste en arka koltukta uyuşturucu içti. Yaklaşık 10 dakika sonra yere düşüp kriz geçiren gence minibüsteki diğer yolcular yardım etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iddiaya göre uyuşturucu krizine giren genci Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise minibüs şoförünün ifadesini alarak olay yerini inceledi. Öte yandan hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serkan Akkuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.