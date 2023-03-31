İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minibüste yolculuk yaparken elini koltuğun arasına sıkıştırdı

Minibüste yolculuk yaparken elini koltuğun arasına sıkıştırdı
Minibüste yolculuk yaparken elini koltuğun arasına sıkıştırdı

Elazığ'da arkadaşıyla birlikte minibüste yolculuk yapan bir vatandaş elini koltuğun arasına sıkıştırdı. İtfaiyenin, vatandaşın elini sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüste yolculuk yaparken elini koltuğun arasına sıkıştırdı - Tıkla İzle

Elazığ'da bir vatandaş arkadaşıyla birlikte minibüste yolculuk yaparken eli koltuğun arasına sıkıştı. Minibüs şoförü ile yolcular ne kadar uğraştılarsa da şahsın elini sıkıştığı yerden çıkaramadı. Bir kolu da kırık olan vatandaşın elinin kurtarılması için itfaiye ekipleri harekete geçti. Şahsın elinin itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılmasıyla herkes rahat nefes aldı. O anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yakup Sağlam - Rıdvan Yeşilırmak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.