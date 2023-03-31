Minibüste yolculuk yaparken elini koltuğun arasına sıkıştırdı

Elazığ'da bir vatandaş arkadaşıyla birlikte minibüste yolculuk yaparken eli koltuğun arasına sıkıştı. Minibüs şoförü ile yolcular ne kadar uğraştılarsa da şahsın elini sıkıştığı yerden çıkaramadı. Bir kolu da kırık olan vatandaşın elinin kurtarılması için itfaiye ekipleri harekete geçti. Şahsın elinin itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılmasıyla herkes rahat nefes aldı. O anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yakup Sağlam - Rıdvan Yeşilırmak

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