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Minibüsten 12 kilo esrar çıktı: 2 gözaltı

Minibüsten 12 kilo esrar çıktı: 2 gözaltı
Minibüsten 12 kilo esrar çıktı: 2 gözaltı

Bolu'da bir minibüsün tavan rafına gizlenmiş 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüslerine ve minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında bir minibüs durduruldu. Minibüsün tavan rafında yapılan aramada, eşyalar arasına saklanmış 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin minibüs şoförü ve arkadaşı M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Enes Özkan

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