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Minibüsün altında kalan kadın yaralandı

Minibüsün altında kalan kadın yaralandı
Minibüsün altında kalan kadın yaralandı

Adıyaman’da, geri geri giden minibüsün altında kalan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hayriye Kılınç'a, geri geri giden sürücüsü öğrenilemeyen 02 HKH 122 plakalı minibüsün altında kaldı. Yaralanan Kılınç için olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüs altından çıkarılan Kılınç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Cihan Kizir
 

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