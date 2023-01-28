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Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular
Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Bursa'da kıraathanenin kapısında oturan 2 kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldular - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çetin'e ait olan kıraathanenin kapısında taburelerde oturan 2 kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Minibüs ise duvara vurarak zor dururken kıraathanenin kapısında oturan iki kişi ise olayın şokuyla ne yapacaklarını bilemedi. İddiaya göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri minibüs sürücüsüne yaptığı kontrolde alkollü çıktığı öğrenildi.

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