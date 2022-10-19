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Minibüsün devrildiği kaza anları kameraya yansıdı

Minibüsün devrildiği kaza anları kameraya yansıdı
Minibüsün devrildiği kaza anları kameraya yansıdı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen kazada kavşağa giriş kurallarına uyulmaması kazayı da beraberinde getirdi. Bir otomobilin, minibüsün arka kısmına çarpması ile meydana gelen kaza sonrasında minibüs devrilirken, kazada minibüste bulunan yolcular tedbiren hastaneye sevk edildi.

Minibüsün devrildiği kaza anları kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karesi'de meydana gelen kazada şehir içi yolcu minibüsü yan yattı. Kavşakta meydana gelen kazada, E.O.'nun kullandığı otomobil kavşak içinde Y.B. idaresindeki yolcu minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile minibüs yan yattı. Minibüste bulunan 8 yolcu ve otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Emre Binakuran - Bahadır Demirçeviren

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