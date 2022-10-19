Minibüsün devrildiği kaza anları kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karesi'de meydana gelen kazada şehir içi yolcu minibüsü yan yattı. Kavşakta meydana gelen kazada, E.O.'nun kullandığı otomobil kavşak içinde Y.B. idaresindeki yolcu minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile minibüs yan yattı. Minibüste bulunan 8 yolcu ve otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Emre Binakuran - Bahadır Demirçeviren

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