İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüsün kundaklanma anı kamerada

Minibüsün kundaklanma anı kamerada
Minibüsün kundaklanma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki minibüsün kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Minibüsün kundaklanma anı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Açıkgöz'e ait park halindeki 63 ACS 127 plakalı Ford marka minibüs, gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonra minibüste maddi zarar oluştu. Polis, kundaklamayı yapan 2 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Şeyhanlı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.