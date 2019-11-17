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Minibüsün sürücüsü direksiyon koltuğundan böyle fırladı

Minibüsün sürücüsü direksiyon koltuğundan böyle fırladı
Minibüsün sürücüsü direksiyon koltuğundan böyle fırladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3'ü çocuk 5 kişi kişinin de yaralandığı kaza, minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Minibüsün sürücüsü direksiyon koltuğundan böyle fırladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Ali Rıza C. (53) idaresindeki 48 ABS 804 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak Kavşağı'nda Ramazan Bozkurt (40) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Aras (23), Ecrin Bozkurt (12), Eslima Nesrin Yücel (9) ile Eymen Mecid Bozkurt (5) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ramazan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı minibüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerde, seyir halindeki minibüsün hızla önüne çıkan otomobile çarptığı sırada minibüsün şoförünün koltuktan fırladığı görülüyor.

Murat Yalçın
 

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