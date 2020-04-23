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Minik Ahmet'in 'Bayrak' sevgisi

Minik Ahmet'in 'Bayrak' sevgisi
Minik Ahmet'in 'Bayrak' sevgisi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ahmet Baran Çalış, iki sene önce öğrendiği 'Bayrak' şiirini bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak evinde heyecanla seslendirdi.

Minik Ahmet'in 'Bayrak' sevgisi - Tıkla İzle

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl evlerde yapılacak. Evlere sığdırılan kutlamalar kapsamında da akşam saat 21.00'de de herkes balkonlarında Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okunarak coşkuya bu şekilde dahil olunacak. Kırıkkaleli çocuklar da 23 Nisan hazırlıklarını ebeveynleriyle birlikte tamamladı. Evlerin pencereleri sınıf camları gibi süslenirken evlerin odaları ve balkonları da Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde evinde eğitimine devam eden Barbaros İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Baran Çalış da odasının bir duvarını annesiyle birlikte süsledi. Çeşitli süslemeler ile duvarı adeta panoya çeviren minik Ahmet, kendi çizdiği Türk bayrağını da evinin camına asmayı ihmal etmedi. Minik Ahmet, 4 yaşında öğrendiği Arif Nihat Asya'nın ‘Bayrak' şiirini de süslediği duvarının önünde giydiği asker kıyafeti ile ezbere okudu. Ahmet ayrıca, 23 Nisan için ezberlediği şiirini de asker selamı vererek okudu.

"23 Nisan için çok heyecanlıyım"

6 yaşındaki Ahmet Baran Çalış, “Annemle birlikte duvarı süsledik. Sonra burada Türk bayrağı çizip duvara astık. 23 Nisan için çok heyecanlıyım, bu kez evden kutluyoruz. Büyüyünce komando olacağım. Bugün meclisimiz 100 yaşında hep birlikte kutlayalım” dedi.

"Biz de bunun heyecanını yaşıyorduk"

Oğlunun 4 yaşında şiir okumayı öğrendiğini ifade eden Kübra Alan, “Çok seviyor askeri, bayrağı. Biz bunun heyecanını yaşıyorduk. Oğlumla beraber duvar süsledik. Geçen sene beyaz kelebeklerdeyken okudu. Kendi kendine şiir okumayı öğrendi genellikle telefondan baktı” dedi.

Emre Acar - Hasan Ay - Kadir Arslan
 

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