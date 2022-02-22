İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında sanıklar tahliye edildi : Başsavcılık itiraz etti

Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında sanıklar tahliye edildi : Başsavcılık itiraz etti
Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında sanıklar tahliye edildi : Başsavcılık itiraz etti

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e iki pitbull cinsi köpeğin saldırmasına ilişkin açılan davada yargılanan 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine, serbest bırakılan 4 sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Minik Asiye’ye pitbull saldırısı davasında sanıklar tahliye edildi : Başsavcılık itiraz etti - Tıkla İzle

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanık “kasten yaralama" ve “suç delillerini yok etme" suçlarından dün ilk defa hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan site yöneticisi Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

Tutuklu 4 sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.

Ne olmuştu?

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı.

Küçük kız saldırının ardından Gaziantep'te ve ardından da Antalya'da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.

İddianamede tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa Elibol ile Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ve tutuksuz sanık Zeynep Can hakkında “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar, site yöneticisinin ağabeyi sanık Mahmut Elibol hakkında ise “suç delillerini yok etme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLGİLİ HABER
Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi, neşeli hali dikkat çekti Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi, neşeli hali dikkat çekti
İLGİLİ HABER
Asiyeye saldıran köpekler iddianamede silah sayıldı Asiye’ye saldıran köpekler iddianamede silah sayıldı
İLGİLİ HABER
Küçük Asiyenin saldırıya uğradığı Gaziantepte barınaklar pitbullarla doldu Küçük Asiye'nin saldırıya uğradığı Gaziantep'te barınaklar pitbullarla doldu
İLGİLİ HABER
Asiyenin saldırıya uğradığı sitenin yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş Asiye’nin saldırıya uğradığı sitenin yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş
İLGİLİ HABER
Minik Asiyeye pitbull saldırısında tutuklama sayısı 5e çıktı Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tutuklama sayısı 5’e çıktı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.