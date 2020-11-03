Minik Ayda 91 saat sonra enkaz altından çıkartıldı

İzmir Bayraklı'da enkazda arama kurtarma çalışmaşarını sürdüren ekipler enkaz altında bir ses duymaları üzerine çalışmalarını yopunlaştırdı.91 saat sonra Rıza bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkazdan çıkarttı.
Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan minik Ayla, hastaneye getirildi
İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.
İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından enkaz yığınına dönüşen Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanında mahsur kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, depremden 91 saat sonra kurtararak hastaneye getirildi. Polis eskortu eşliğinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen minik Ayda, acil servis kapısında alkışlarla karşılandı. Minik Ayda, tedavisine devam edilmek üzere acil servise götürüldü.
Ali Gözeten - Mustafa İç