Minik çocuktan Başkan Bahadır'a gülümseten su fırçası

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Pazar ziyareti sırasında annesiyle birlikte alışverişe çıkan minik bir çocuktan fırça yedi. Başkana "suyumuzu sen mi kestin" diye soran çocuk gülümsetti. Başkan Bahadır ise olayın aslını anneden öğrendi. Anne çocuğun suyla çok oynadığını bu nedenle vanayı kapattığını söyledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı Pazar ziyaretinde Başkan Bahadır, fırça yediği çocuğa açıklamada bulunarak “suyunuzu ben kesmedim” ifadelerini kullandı.

“Meğer bizim çocuğumuz evinde suyla fazla oynuyormuş”

Gülümseten pazar ziyaretini anlatan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Pazar ziyaretindeydim. Orada karşılaştık. Annesi çocuğuna ‘bak başkanımız' dediğini duyunca döndüm çocuğa baktım. Selamlaşıp kendimi tanıttım. Bizim çocuk bizi fırçaladı. Sonra annesine dönüp ‘suyumu bu mu kesiyor' dedi. Ben şaşırdım. Ondan sonra ‘suyumuzu sen mi kesiyorsun' diye sorunca ben bittim tabii ki. Acaba bir hata mı yaptık yanlış mı yaptık borusunu patlattık da suyu mu kesildi veya fatura ödeyemediler o yüzden mi suları yok diye düşündüm. Ondan sonra annesine sordum yani nedir bu konu diye. Meğer bizim çocuğumuz evinde suyla fazla oynuyormuş. Annesi de vanayı kapatıyormuş. Belediye kesti suyumuzu diyormuş. Annesi bizi tanıtınca da bizi suçlamış ufaklık. Ama gönlünü aldık. Valla biz suyu kesmedik sadece yollarla diğer şeylerle ilgileniyoruz diye. Kardeşimizi ben tebrik ediyorum. Özgüvenli hesap soran bir nesil yetişiyor. Çocuğumuzu havuza götüreceğiz. Suyu çok sevdiği için” diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.