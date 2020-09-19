Minik ellerini yıkadıkça oyuncaklarına kavuşuyorlar

Edirne Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bulunan tarihi Sarıcapaşa Camisi'nin bahçesinde düzenlenen programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destekli genç gönüllerin kurmuş olduğu kâr amacı gütmeyen Dutesa Platformu üyeleri tarafından minik öğrencilere, korona virüs pandemisi ve mücadele etme yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi.

Hijyenin önemi, sosyal mesafe ve maske takmanın faydaları çeşitli deney ve oyunlarla, çocuklara anlatılarak, minik kalplere ‘duru, temiz ve saf' kelimeleri aşılandı.

"Amacımız çocuklardaki hijyen alışkanlığı arttırmak"

Pandemi döneminde çocuklarda hijyen alışkanlığını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Emirhan Belli, bugüne kadar Edirne ile birlikte toplam 15 ilde faaliyet gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Amacımız çocuklardaki hijyen alışkanlığı arttırmak. Bazı çalışmalar yaptık ve Gençlik Spor Bakanlığına başvurduk. Çalışmalarımız destek gördü. Çocuklar için kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Pandemi sürecinde illeri dolaşıyoruz. Bitkisel kaynaklı özlerden oluşan ham maddesini kendimizin ürettiği sabunlar yapıyoruz. İçerisinden oyuncak çıkıyor. Çocuk bu sayede ellerini yıkama alışkanlığı kazanıyor” dedi.

Çocuklarda, katıldıkları programdan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Minikler, bir kez daha el yıkamanın önemine, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

Koray Ustabaşı

