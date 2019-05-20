Minik Evrim'den 315 gündür haber alınamıyor

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış 3.5 yaşındaki kızları Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. İddiaya göre; anne Atış kızını çadırda kardeşinin yanına bırakarak hayvanlara bakmak için ayrıldı.

Bir süre sonra döndüğünde çadıra dönen anne kızını bulamadı. Bunun üzerine aile fertleri çevrede yaptıkları aramalarda bir sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Yaylada İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Jandarma ekipleri ilk gün arama yaptı. Jandarma ve AFAD ekiplerine daha sonra JAK, UMKE ve Komando ekipleri dahil oldu. Özel eğitimli hassas burunlu köpekler, gece görüşlü dronla arama yapıldı. Köydeki boş ahırlar, evlerin yanı sıra ormanlık alanda ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Arama çalışmaları devam ederken çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. 23 Temmuz 2018 tarihinde çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 166 gün cezaevinde kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaklaşık 4 ay ormanlık alanlarda, köyde, mağaralarda yapılan arama çalışmalarında bugüne kadar bir ip ucuna ulaşılamadı. Soruşturma devam ediyor.

Nurhan İçmez

