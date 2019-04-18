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Minik Furkan'dan iki gündür haber alınamıyor

Minik Furkan'dan iki gündür haber alınamıyor
Minik Furkan'dan iki gündür haber alınamıyor

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde 4 yaşındaki Furkan Yiğit iki gündür bulunamıyor.

Minik Furkan’dan iki gündür haber alınamıyor - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde baba Fehim Yiğit, hayvanlara bakmak için araziye giderken peşinden gelen 4 yaşındaki oğlu Furkan Yiğit'i evine bıraktıktan sonra tekrar araziye gitti. Baba eve döndüğünde oğlunu bulamadı. Yakınları ve köylüler, köyde yaptıkları aramalarda Furkan'ı bulamayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Erzurum'dan bölgeye giden altısı su üstü 15 arama kurtarma teknikeri Furkan'ı bulmak için çalışma başlattı. Köy yakınından geçen Kocasu Çayında aramalar yoğunlaşırken Furkan henüz bulunamadı.
Annenin hastalığı nedeniyle evde bulunmadığı belirtilirken ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.  

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