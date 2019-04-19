İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Minik Furkan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor

Minik Furkan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor
Minik Furkan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde önceki gün kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.

Minik Furkan’ı arama çalışmalarına devam ediliyor - Tıkla İzle

Aramaların üçüncü gününde de henüz bir ize rastlanmazken, gece ara verilen arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarından itibaren sürdürülüyor. AFAD ve jandarma ekiplerince köy yakınlarından geçen Kocasu Çayı'nda ve kırsal bölgelerde devam eden aramaların üçüncü gününde minik Furkan'a ulaşılamadı. Köy sakinleri de arama çalışmalarında kurtarma ekiplerine destek veriyor.

Köy Muhtarı Yılmaz Işık, ekiplerin köy çevresinde ve Kocasu Çayı'nda Furkan'ı aramaya devam ettiğini belirterek, henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.