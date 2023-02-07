Minik kalplerden duygulandıran hareket

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle Akyazı Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasına Akyazılı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım gönderebilmek için adeta seferber olan Akyazılılar, geç saatlere kadar yardım malzemesi taşımaya devam etti. Yardım malzemelerinin arasında kumbara ve çocuk kıyafetleriyle birlikte bulunan not ise yürekleri dağladı. Minik Hira ve ablası, depremzedeler için kıyafetlerini ve birikimleri olan kumbarayı bağışladı. Eşyaların arasından çıkan, "Canım kardeşlerim ben Hira, ablamla birlikte size, üşüyen dostlarımıza kıyafet gönderdik. İnşallah beğenirsiniz" yazılı not ise okuyanları duygulandırdı.

Verilen bu büyük destekten dolayı tüm vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Her zaman dediğimiz gibi, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Devlet ve millet olarak el ele yaraları sarmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yardım toplayacağımızı açıkladığımız ilk dakikalardan itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisiyle karşılaştık. Depremi yaşamış bir toplum olarak ellerinde ne varsa deprem bölgesine göndermek için yardım toplama alanımıza koştular. Gece geç saatlere kadar yardımlarımızı topladık ve tırlarımızı yolcu ettik" dedi.

Binlerce malzeme depremzedeler için yola çıktı

Akyazı Belediyesi olarak bölgeye 23 ve 30 tonluk iki ekskavatör, 2 şoför ve 2 çekici tır gönderdiklerini belirten Soykan, "Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, esnafımızın ve sanayicilerimizin destekleriyle 2 tır su, 10 ton kuru bakliyat, bin 88 elektrikli ısıtıcı, 8 ton un, 100 paket gıda, 3 bin 40 battaniye, bin 30 yorgan ve yastık, 4 bin ekmek, 2 ton peynir, bin 500 paket çocuk bezi, bin 80 mont, bin 400 çift ayakkabı, bir ton zeytin, bin kazak ile tonlarca yaşam malzemesini depremzedelerimiz için bölgeye gönderdik. Yardım toplama çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızdan özellikle kullanılmamış eşyaları getirmelerini önemle rica ediyorum" diye konuştu.

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