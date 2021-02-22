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Minik Kerim'den acı haber...Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Minik Kerim'den acı haber...Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Minik Kerim'den acı haber...Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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