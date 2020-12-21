Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den açıklama

Ağrı'da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir bugün tahliye edildi. Tahliyenin ardından davayı takip eden UCİM Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan sosyal medya hesabından bir video paylaşarak davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Alınan karara 7 günlük itiraz süresi bulunduğunu ve bu süre içerisinde gerekli mercilere itirazda bulunacaklarını kaydeden Özkan, “Boncuk gözlü hepimizin kızı Leyla'nın katledildiği davayla ilgili bugün bir üst mahkemeden aldığımız haber soruşturmanın eksik yürütüldüğü yönünde ve karar bozuldu.

Yerel mahkemede, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davamız yeniden görülecek. Amca Yusuf Aydemir tahliye edildi, diğer sanıkların beraatıyla ilgili karar da bozuldu. Bu davanın takipçisi olacağız. Başından beri bu davanın peşini bırakmadık, yine bırakmayacağız.

Evladımız için mahkeme günü yine orada olacağız. 7 günlük bir itiraz sürecimiz var. Gerekli itirazlarımızı yapacağız. Leyla için mücadele bitmedi. Hep birlikte Leyla için adaletin yerini bulmasını sağlayacağız. Sizleri de davanın tüm celselerinde yeniden desteğe çağırıyoruz. Çocuk için adalet yeniden sağlanacak” dedi.

Serkan Akgün

