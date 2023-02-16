Minik Melike'ye afet çadırında doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından sahada çalışmalar sürerken, kurulan çadır kentlerle de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler, depremde etkilenen çocuklarla birebir ilgileniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllüleri de, Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Stadında kurulan deprem çadırında ailesiyle birlikte kalan 8 yaşındaki Melike Dönüş'ün doğum günü olduğunu öğrenip sürpriz yaptı. Özenle hazırlanan doğum günü pastası, Melike'nin ailesi ile birlikte kaldığı çadıra getirildi. Kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü etkinliği karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Melike, tuttuğu dilek sonrası pastanın üzerindeki mumları üfledi. Minik Melike, kendisi için düzenlenen doğum günü sürprizi sonrası ekiplere teşekkür etti. O anlar, gönüllü ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metehan Nazlı

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