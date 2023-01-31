Minik Mete'nin amcası: 'Canımız yandı, başka canlar yanmasın'

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu sitenin önünde arkadaşlarıyla top oynayan Emir Mete Durna, köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Durna, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, köpeği sahiplendiği belirlenen H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Minik Mete'nin cenazesini teslim alarak Selimbey Mahalle Mezarlığına defneden Durna ailesi, Zeve Işık Altaylı Camii taziye evinde ise taziyeleri kabul ediyor. Burada İHA muhabirine konuşan amca Mehmet Şirin Durna, Mete'nin site önünde oynarken olayın yaşandığını söyleyerek, “Binanın önünde çocuk oynarken olay gerçekleşmiş. Söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Canımız yanıyor, başka canlar yanmasın. Yetkililer buna bir çözüm bulsun, başka canlar yanmasın. Başka Mete'ler gitmesin” dedi.

Köpeğin sitenin içerisine girdiğini de ifade eden amca Durna, “Site merkezi bir yerde, olay sitenin içerisinde gerçekleşmiş. Köpeğin nasıl içeri girdiğini bilmiyoruz. Sahibinin gözaltına alındığı ile ilgili bir bilgimiz var. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bu saldırıların olmaması için tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Başka canların yanmamasını istiyoruz. Canımız yanıyor, başkasının canı yanmasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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