Minik Muhammet yaşama tutunmak için ilik nakli bekliyor

3 ay önce teşhis konulan ve down sendromlularda nadir görülen hastalığın tedavi edilmesi için ilik nakli gerektiği, şu ana kadar 30 kişiden alınan örneklerin uyumsuz çıktığı belirtildi. Aile herkesin 5 dakikasını ayırarak Kızılay'a gidip bağışçı olmasını istedi.

İstanbul'da yaşayan ve 3 çocukları bulunan Mustafa ve Şebile Çevik çifti, 3 ay önce hasta aile bireylerini ziyaret için memleketleri Mersin'in Erdemli ilçesi Halilarpaç Mahallesi'ne geldi. Burada en küçük çocukları 1,5 yaşındaki down sendromlu Muhammet Fatih'i rahatsızlanması nedeniyle hastaneye götüren aile MDS hastası olduğunu öğrendi. Çeşitli hastanelerde de kontrolden geçirilen bebeğe acil ilik nakli yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Bunun üzerine aile bireyleri de dahil olmak üzere 30 kişiden nakil için örnek alındı ancak hiçbiri uyumlu çıkmadı. Bunun üzerine aile, herkesi ilik nakli için Kızılay'a gidip kan vermeye davet etti. Hastalık nedeniyle İstanbul'a dönemeyen aile, Mersin'de yaşamak zorunda kaldı.

Çocuğunun hastalığının 3 ay önce özel bir hastanede teşhis edildiğini belirten baba Mustafa Kemal Çevik, “Hastalığı MDS olarak geçiyor. Halk dilinde omuriliğin kan üretmemesi. Tek sıkıntımız bu, tek çözüm yolu da ilik nakli. İlik bulunması için kampanya başlatıldı. Milletimiz duyarlı ama biraz daha duyarlılık bekliyoruz. Çünkü zamanımız yok. Muhammet Fatih sürekli kan takviyesi ile ayakta duruyor. 20-25 günde bir beyaz ve kırmızı kan takviyesi veriliyor. Bu süreçte vatandaşlarımızdan biraz daha ilgi ve alaka bekliyoruz” dedi.

"5 dakika Kızılay' a gidip kök hücre için donör olmaları yeterli"

Aile yakınlarından 30 kişiyi hastaneye gördüklerini ve uyumlu ilik çıkmadığını aktaran baba Çevik, "Ağabeyi, ablası olmak üzere ailemizden uyan olmadı. Çevremizdeki eş dost akrabaları Kızılay'a gönderiyoruz. Allah'ım nasip ederse inşallah bulacağız. Doktorlar kan takviyesi ile hayatta kalabileceğini, bunun bir ileri safasınız lösemi olduğunu söyledi. Çocuğumuz da Down sendromu da var. Down sendromunda çok ender görülen bir hastalıkmış bu. Bu hastalığın tek çözümü ilik nakli. Her 10 günde bir gidip kan tahlili veriyoruz. Kan değerleri düşükse hemen kırmızı, beyaz kan takviyesi yapıyorlar. Bütün anne ve babalar, Muhammet Fatih ve onun gibi yüzlerce çocuğu tekrar hayata döndürebilirler. 5 dakika Kızılay'a gidip kök hücre için donör olmaları yeterli. Kök hücre nakli ilk etapta hastanelerde kan alır gibi kan alıyorlar. Eğer uygun olursanız bir hastaya sizi bir hastaneye çağırıyorlar. Orada belli eklem yerlerinden kök hücre alarak diğer hastaya naklediyorlar. Bir hafta sonra vücut bunu tekrar yerine koyuyor. Veren için hiçbir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Anne ve babalarını hepsinin duyarlı olmasını isteyen anne Şebile Çevik ise “Kendi evlatları gibi düşünüp gidip Kızılay'a kök hücre nakli için kan vermelerini istiyorum. Oğlumuzun da bütün hastaların da yaşamasını istiyorum" diye konuştu.

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız



