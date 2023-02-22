Minik Özcan harçlıklarını depremzedelere bağışladı: 'Allah bana daha fazlasını verir'

11 ilde 40 binden fazla can kaybına ve büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için 7'den 70'e tüm Türkiye seferber oldu. Amasya 75. Yıl Borsa İstanbul Bayezit İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Özcan Veysel Dalakçı da televizyon ekranlarından izlerken durumlarına çok üzüldüğü depremzedeler için, hayali olan bilgisayarı satın almak amacıyla biriktirdiği tüm paralarını okul yöneticilerine teslim etti.

“Allah bana daha fazlasını verir”

Mermer işçisi baba ve ev hanımı annenin evladı olan 4. sınıf öğrencisi Dalakçı, “Çocuklara yardım ettim. Allah bana daha fazlasını verir” dedi. Büyüyünce beyin ve sinir cerrahisi doktoru olmayı hedefleyen yardımsever öğrenci, bu sayede canlar kurtarabileceğini söyledi.

Okul yöneticilerinin bildirmesi üzerine ziyaret ettiği yardımsever öğrencisini kutlayan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Sana, seni yetiştiren annene, babana ve öğretmenine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Öğrenciye bir bilgisayar alınacağını açıklayan Mehmet Türkmen, “Kuruş kuruş biriktirdiği paraları depremzedeler için bağışlaması gözlerimizi yaşartacak ve geleceğimiz açısından daha umutla bakacağımız bir portreydi” şeklinde konuştu.

Afet bölgesinden Amasya'ya gelen 6 binden fazla insanın evlere ve yurtlara yerleştiğine değinip yeni okullarında eğitime başlayan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığını vurgulayan Türkmen, “500'e yakın sayıda öğrencimizin e-okul sistemine kayıtları yapılmış durumda. Tamamının okul ve eğitime erişmeleri için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Çelik





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.