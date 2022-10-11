İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minik Özge yeni protez bacaklarıyla hayallerine koştu

Minik Özge yeni protez bacaklarıyla hayallerine koştu
Minik Özge yeni protez bacaklarıyla hayallerine koştu

Antalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge’nin (8) dar geldiği için yürümesinde güçlük yaşatan protezi, yardımseverlerin yardımıyla yenilendi. Yeni protezini takıp soluğu atletizm pistinde alan Özge, yeni proteziyle ilk kez koşma sevincini yaşadı. Yüzünde gülücükler açan minik kız, "Koşmak çok güzel" dedi.

Minik Özge yeni protez bacaklarıyla hayallerine koştu - Tıkla İzle

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge, tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

İLGİLİ HABER
Minik Özgenin protez bacak mutluluğu Minik Özge’nin protez bacak mutluluğu
İLGİLİ HABER
Minik Özge, yeni yıla yeni umutlarla giriyor Minik Özge, yeni yıla yeni umutlarla giriyor
İLGİLİ HABER
Antalyalı minik Özge yeni protezine kavuştu Antalyalı minik Özge yeni protezine kavuştu
İLGİLİ HABER
Minik Özge yeni protezine kavuşmak için gün sayıyor Minik Özge yeni protezine kavuşmak için gün sayıyor
İLGİLİ HABER
Komandolardan minik Özgeye anlamlı hediye Komandolardan minik Özge’ye anlamlı hediye
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Özgenin babasını aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Özge'nin babasını aradı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.