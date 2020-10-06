Minik piyanist Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor

Gaziantep Bahçeşehir Koleji öğrencisi Özpolat, Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Erdoğan için piyano çaldı. Çaldığı piyanoyu beğenen Cumhurbaşkanı Erdoğan minik piyanisti Beştepe'ye davet etti. Piyano çalan 2. Sınıf öğrencisi Hamit Erdem Özpolat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacağı anı bekliyor.

Ağabeyine alınan piyanoya merak sararak başlayan ve kısa zamanda büyük mesafe kateden 2. sınıf Özpolat'ın, uluslararası yarışmalarda birincilikleri bulunuyor. Özpolat, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle piyanodaki yeteneğini geliştirdiğini ifade etti.

“Cumhurbaşkanımıza piyano çaldım çok beğendi”

Teknofest'te Cumhurbaşkanına piyano çaldığını belirten Özpolat, “İlk önce ağabeyime piyano almıştık. O çalmayı bırakınca annem canım sıkılmasın diye başlattı. Daha sonra öğretmenlerim iyi bir kulağımın olduğunu söylediler. Ben de daha çok piyano çalmaya yöneldim. Eğitim aldım. TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanımıza piyano çaldım. Kendisi çok beğendi ve külliyede dinleti yapmamı istedi. Bende oraya gitmeyi bekliyorum. Festivalde çaldığımda beni tebrik etti. Kendime Fazıl Say'ı örnek alıyorum. İleride büyük bir piyanist olmak istiyorum. Okuldaki öğretmenlerim bana destek oldular. Ukrayna, Amerika ve Almanya video göndererek katıldığım yarışmalarda birinci oldum” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza resital verecek”

Anne Kübra Özpolat da oğlu Hamit'in Cumhurbaşkanına resital vereceğini ifade ederek, "Okula başladığında okuma yazmayı bildiği için canı sıkılmasın hobi olsun diye piyanoya başlattık. Fakat sonradan buradaki öğretmenleri kulağının çok iyi olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini ve daha çok önem verilmesi gerektiğini söylediler. Onların da yönlendirmesiyle Hamit'in piyano derslerine asıldık. Okulda da her fırsatta bize piyano imkanı sundular. Kendisini geliştirmesi için katkı sağladılar, teşvik ettiler. Öğretmenleri sürekli teşvik ederek çok destek oldular. Bu şekilde çok kısa sürede çabuk ilerledi. Çok güzel başarılar elde etti. Çok gururluyuz. Yarışmalarda burada hazırlandık. Pandemi sürecinde gerekli yerlerden izin alarak bahane çekimleri ile başvurduk. Hepsinde derece aldı. Okulun etkinliği ile kendisinin görev almasını istediler. Hamit Erdem arkadaşlarıyla birlikte karşılama etkinliğinde görev aldı. Cumhurbaşkanımız kendisini külliyeye davet ederek bir resital vermesini istedi. Olursa biz de çok mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfediyoruz”

Kampüs Müdürü Şeyma Tanrıöver de, Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerin yeteneklerini keşfettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip, geliştirmek ve bunları kayıt altına almak adına ana okulundan 8. sınıfa kadar çalışmalar yürütmekteyiz. Buradaki amaç keşfedilmeye değer yönlerini ortaya çıkarıp öğrencilerimiz adına nitelikli gelecek sunabilmek. Her daim yetenek konusunda bir şey oluşmasa da en azından kaliteli hobilerinin olması, nitelikli süreç yönetebilmeleri nitelikli becerilerle dünya vatandaşı olarak geleceğe hazırlanabilmeleri adına öğrencilerimiz için portfolyo dosyası oluşturup 8. sınıfın sonunda onların liselere kabulünde yardımcı olacak bir envanter oluşturuyoruz. Uygulamalı derslerimizle anaokulundan itibaren öğrencilerimizin bu yeteneklerini keşfediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmeni Ahmet Can Çeteci ise, Özpolat'ın yeteneğinin küçük yaşta belli ettiğini belirterek, "Hamit, arkadaşları teneffüste dışarda oynarken kendisi koşarak müzik sınıfına geliyor. Sürekli piyano çalıyordu, kendisi bu yönde çok iyi ilerledi" diye konuştu.

Özpolat daha sonra, salonda bulunanlara kısa bir piyano resitali verdi.