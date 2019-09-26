Minik Safiye'ye yardım eli

Aileye ziyaretin ardından açıklamada bulunan AHBAP Platformu Hatay İl Başkanı Özge Şabo, “Kızımız ve ailesiyle görüştük tabi ki henüz kaybettiğimiz Neslican'ın ardından küçük yaşında böyle bir mücadele ile yüzleşmek zorunda kalan bu küçük kızımız da bizleri derinden etkiledi. Sürecin takibindeyiz. Akciğere sıçrayan tümör sebebiyle kızımızı Ankara'ya uğurladık. Orada tetkiklerinin sonuçlanmasını ve doktorlarının bize gereken tedavi sürecini açıklamasını bekleyeceğiz, gerekli görüldüğü takdirde valilik onaylı bir yardım toplama kampanyasının başlatılması ve meblağın toplanması konusunda da AHBAP Platformu olarak aileye destek olacağız, kızımızın iyileşeceğine olan inancımız sonsuz" dedi.

Mehmet Bayrak