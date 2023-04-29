Minik Sare'nin Cumhurbaşkanı sevgisi

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalar sürerken, Düzce'de evler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afişleri ile donatılıyor. Evlerinin balkonuna asılan Türk bayrağı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın afişi ile poz veren Düzceli minik Sare geçtiğimiz günlerde rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. O anlar yürekleri ısıttı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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