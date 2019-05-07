Minik savaşçıya Almanya'dan sevindiren haber

Antalya'da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti, 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Son derece sağlıklı olan erkek çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata'yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.

"3 ay yaşar dediler"

3. ayına kadar sık sık nöbetler geçiren minik Ata, birçok kez yoğun bakıma kaldırıldı ve yaşam mücadelesi verdi. Bu süre içerisinde turizmci anne Ceylan Özdemir de işini bırakmak zorunda kaldı, babaysa gündüzlerini işte, akşamlarını hastane koridorlarında geçirdi. Aile, minik yavrularını hayatta tutabilmek için hastane hastane gezdi. Doktorlardan '3 ay yaşar' cevabı alan aile, ümidini yitirmedi. Ata, baba ve annesinin şefkatiyle yaşama tutundu.

Hindistan'da GTerapi gördü

Ata 8. ayını doldurduğunda ise durumundan haberdar olan Şükran Kaban isimli bir hayırsever, Özdemir ailesiyle irtibata girdi. Kaban, Hindistan'da GTerapi yönteminin merkezi olan ve Özdemir çiftinin daha önceden araştırdığı tedavi sürecinin başlaması için gerekli 10 bin dolarlık masrafı üstlendi. Minik Ata, GTerapi alanındaki araştırmalarıyla ün yapmış olan Dr. Gunvant Oswal'a muayene oldu, ardından bir haftalık Homeopati tedavisi gördü. Bunun yanı sıra minik Ata'ya hazırlanan özel bir bitkisel kür de verildi. Tedaviler sonrası ailesiyle birlikte tekrar yuvasına dönen Ata'nın nöbetleri azaldı, hareketlerinde gelişmeler yaşandı. Hatta kafasını kaldırıp anne ve babasına gülmeye başladı.

Almanya'dan gelen haber sevindirdi

16 Nisan'da İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber sonrası, Ata'nın oturma ve ayakta durabilmesine kolaylık sağlayacak cihaz ihtiyaçları olan aileye Almanya'dan güzel bir haber geldi. Almanya'da yaşayan ve Ata'nın durumunu medya aracılığıyla öğrenen Türk bir hayırsever aile ve dostları, aralarında 15 bin TL toplayarak Özdemir ailesine gönderdi. Özdemir ailesi, parayı alır almaz çocuklarının oturabilmesine yardımcı olacak özel tasarlanmış bir engelli bebek arabası ile ayakta durmasını, hatta bir süre sonra belki de yürümesini sağlayacak fizik tedavi cihazını aldı.

“Uzun bir aradan sonra ilk defa yüzümüz güldü”

Basın aracılığıyla cihaz taleplerinin 15 gün içerisinde gerçekleşmesine çok sevindiklerini dile getiren Anne Ceylan Özdemir, “Allah razı olsun 2 gün içerisinde toplayıp bize gönderdiler. Biz de firmayla görüşüp aletleri aldık ve 5 gün içerisinde elimizde oldu. Uzun bir aradan sonra ilk defa yüzümüz güldü. Ata için oturuş pozisyonu çok önemli. Uyanık olduğu zamanlarda, oturma aletinde destekleyeceğiz. Ayakta durma cihazını şuanda tam olarak kullanamasa da günde 1 saat ona fayda sağlayacak” dedi.

“Bir adım bile atması çok büyük bir şey”

Ata'nın günde 300'ü aşkın nöbet geçirdiğini vurgulayan Özdemir, bu nöbetlerin oğlundaki vücut proporsiyonunu bozduğunu söyledi. Cihazların Ata'nın gelişiminde olumlu sonuçlar vereceğine inandığını ifade eden Özdemir, “15 gün içerisinde oldu ne olduysa. Yardım edenlere çok teşekkür ediyoruz. Onun bir adım bile atması bizim için büyük bir şey. Biz bu evrede elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Ata çok güçlü bir çocuk. İnanıyorum ki başaracak” diye konuştu.

Suat Metin - Ferah Vanlı