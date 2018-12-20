Minik Taha'nın nefes alması 35 bin TL'lik makineye bağlı

Antalya'da yaşayan Gültekin-Necla Gümüştekin (37) çiftinin ilk bebekleri 4,5 yaşındaki Taha Gümüştekin, anne karnında kordona dolaşması sonucu, nörolojik epilepsi hastası olarak sezaryenle dünyaya geldi. Minik Taha'nın, anne karnında kordona dolanması ve ardından kordonun beyin üzerindeki kemiği çökertmesi nedeniyle kısa süreli oksijensiz kaldığı ve yutkunma refleksini kaybettiği belirlendi. Hastalığı nedeniyle beynin iki bölümünde çukurluk bulunan ve sadece parmaklarını oynatabilen minik Taha, beslenmesini midesindeki hortumdan, solunumunu ise solunum makinesine bağlı trakeostomi (cerrahi yollarla soluk borusuna giden bir delik açılması) yöntemi ile sağlıyor. 5 makineye bağlı şekilde kullandığı 14 ilaçla yaşama tutunmaya çalışan minik Taha'nın ailesi çocuklarının tedavisi için gerekli olan bir makine için Antalya Valiliğinin de iznini alarak yardım kampanyası başlattı.

5 ayrı makineye bağlı

Anne Necla Gümüştekin, çocuğunun tedavisi için işini bırakmak zorunda kalırken, Antalya'ya gelince işsiz kalan baba Gültekin Gümüştekin, önce arabasını, ardından da evlilik yüzüğünü satmak zorunda kaldı. Gümüştekin bir süre sonra bir otelde iş bularak çalışmaya başladı. Beslenme, solunum ve kalp olmak üzere 5 adet cihaz kullanan minik Taha'nın vücudu 14 ilacın etkisi altında. Ekonomik olarak zorluk çeken aile, Taha için verilen bakıcı parası ile geçimini sağlarken, çocuklarının nefes almasını kolaylaştıracak olan 35 bin TL tutarında bir cihaz için Antalya Valiliğinin de iznini alarak yardım kampanyası başlattı. Toplanan yardım ile 35 bin TL'ye öksürük cihazı alınarak, minik Taha'nın akciğerlerinde toplanan enfeksiyonun dışarı atılması sağlanacak. Bu şekilde Taha, daha iyi ve rahat nefes alıp verebilecek.

"Sağlıklı yaşaması için bu cihaza ihtiyacımız var"

Oğlu için yardım çağrısında bulunan anne Necla Gümüştekin, "Antalya Valiliği çocuğumun kullanması gereken 35 bin TL tutarındaki öksürük cihazı için yardım kampanyasına onay verdi. Bu bütçe eşim ve benim imkanlarımı çok aşıyor. Valiliğimizin gözetiminde başlatılan bu yardım kampanyasına herkesten destek bekliyoruz. Taha'mın sağlıklı yaşaması için bu cihaza ihtiyacımız var. Alınan cihaz sayesinde Taha'mın akciğerinde toplanan enfeksiyonu dışarıya atması kolaylaşacak" dedi.