Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı

Toros Dağları'nın zirvesinde bulunan Pirömerli Mahallesi'nde, lavanta bahçesinde çocuklar kendileri küçük, yaptıkları hareketin büyük olduğu, "Biz arıyız" hareketini başlattı.

Önceden hazırladıkları tohum toplarını alan çocuklar lavantaların arasından geçerek, tohumları ormanla buluşturdu.

Arıların nüfusunun giderek azaldığına dikkat çeken Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt, “20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde, çocuklarımızla birlikte farkındalık oluşturmak istedik. Arılar ne yazık ki kimyasal ilaçlar nedeniyle ciddi bir şekilde zehirlenmekte. Maalesef arı neslinim gelecekte tükenmesiyle karşı karşıya kalma durumumuz var” diye konuştu.

Etkinliğe katılan anneler de, çocukları iyi bir gelecekle karşılaşmaları için bu harekete dahil olduklarını söyledi. Doğaya büyük önem verilmesi gerektiğini ifade eden Gökçe Çay, “Ben bir anne olarak bu tarz etkinliklerde, kendi çocuklarım başta olmak üzere diğer çocuklarla beraber neler katabileceklerini, sofralarına gelen yiyeceklerin nasıl oluştuğunu, kıymetlerinin nasıl bilinmesi gerektiğini öğretmek için bu etkinlikte farkındalık oluşturduk” dedi.

Boş kovanlarla dikkat çektiler

Boş kovanlarla, arısız bir geleceğin felaket olacağına dikkat çekmek istediklerini ifade eden arıcı Celal Çay, “Bugün lavanta bahçesindeyiz. Arılar lavantayı çok sever. Arıların çok sevdiği bitki tohumundan tohum topu yaparak, doğaya beraber bıraktık çocuklarımızla birlikte. Ve çocuklarımıza arının önemini anlattık. Çünkü arılar varsa geleceğimiz var. Arılar varsa gıdalarımız var. Arılar yoksa yaşam yok. Bugün buraya boş kovan da getirdik. Yani kovanlar boş olursa, geleceğimiz de olmayacak” diye konuştu.

Aldıkları tohumları doğa ile buluşturmak için lavantalar arasında birbirleriyle yarışan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Yaptıkları çalışmayı anlatan bir çocuk, tohumları doğayla buluşturduklarını söyledi.

Bir diğer çocuk da, “Bu gün arıların sevdiği bitkilerin tohumlarını killerin içerisine koyarak tohum topları yaptık. Bunları da arıların bize sağladığı şeyler için yaptık” şeklinde konuştu.

Çocuklardan biri, “Arıları korumalıyız çünkü onlar bize sağlıklı besinler veriyor. Bugün çamurların içerisinde ay çiçeği koyduk ve doğaya attık” ifadesini kullandı.

Bir diğer çocuk da, “Çünkü arılar bize gerçekten faydalı. Çünkü arılar tozlaşmayı sağlıyor. Bugün burada yaptığımız tohum topları doğaya attık ve arılara faydalı olduk” dedi.

Ersoy Yalçın