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Minik yürekleri depremzedeler için attı

Minik yürekleri depremzedeler için attı
Minik yürekleri depremzedeler için attı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyyazı İlkokulu’nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri depremzedeler için kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağış yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi makamında ziyaret eden Beyyazı İlkokulu öğrencileri depremzede arkadaşları için biriktirdikleri kumbaralarındaki bağışları getirdiler. Sünnetci ve Şube Müdürü Sezai Keklicek ile idareci, öğretmen ve öğrencilerimiz toplanılan bağışları bankada AFAD hesabına yatırdılar. Sünnetçi, kendi küçük yürekleri büyük öğrencileri güzel davranışlarından dolayı tebrik ederek, zorlu günlerin hep birlikte aşılacağını ifade etti.

Gökten Ceylan

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