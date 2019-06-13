Minikler babalarına hediyelerini elleriyle hazırlayacak

Çocuklar Ülkesi KidZania, 16 Haziran Babalar Günü için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; KidZania'da babalar, bugüne özel ücretsiz olarak ağırlanırken çocuklarıyla birlikte doktor, pilot, itfaiyeci, polis, gizli ajan, gazeteci gibi 100'den fazla mesleği deneyimleyebilecek.

Çocuklarıyla unutulmaz bir Babalar Günü geçirmek isteyen tüm babalar dilerlerse bugüne özel olarak KidZania'da rengarenk uçurtmalar ve kutlama kartları hazırlayacak ve gün özelinde radyo yayını yapacak.

Minik misafirler, şut turnuvasında rol modelleri babalarına meydan okuyacak. Ayrıca çocuklar, yine çok değerli babaları için şefler akademisinde hamurdan kravatlar yapacak.