Minikler, boyama yaparak haklarını öğrendi

CarrefourSA, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile birlikte bu yıl 30. yılı olan Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocuklara haklarını anlattı. Şirketin İçerenköy'deki ve Forum İstanbul'daki hipermarketlerinde saat 12.00'den itibaren çocuklara özel boyama kitapları dağıtıldı. UNICEF'in yüz yüze ekibi de çocuklara hakları hakkında bilgi verdi. Çocuklar, boyama kitaplarının yanı sıra ellerini birer kâğıda çizerek parmak kısımlarına çocuk haklarını yazdı ve hazırlanan panolara astı.

Marketlerde çocuklara sahip oldukları hakları anlatıldı

UNICEF'in yüz yüze ekipleri, İstanbul'da Tepe Nautilus, Maltepe Park, İstinye ve Marmara Park'taki hipermarketlerinde saat 14.00'ten itibaren, İzmir'de Hilltown Karşıyaka ve Balçova'daki hipermarketlerinde ise 12.30'dan itibaren çocuklarla bir araya gelerek kısa sohbetler eşliğinde çocuklara, dolayısıyla da ailelerine hangi haklara sahip olduklarını aktardı.

CarrefourSA ve UNICEF, el ele

CarrefourSA, UNICEF ile 2015 yılından bu yana mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocuklarının eğitim, oyun, barınma gibi temel ihtiyaçlarını odak noktasına alan bir proje sürdürüyor. UNICEF'in Tarladan Okula Projesi kapsamında CarrefourSA marketlerinde müşterilerle yüz yüze görüşen ekipler yer alıyor, bağış kutuları bulunuyor. Bunun yanı sıra “Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme” projesi kapsamında özellikle okul alışverişinin yapıldığı dönemde kırtasiye alışverişleriyle UNICEF'e bağışta bulunuluyor.

"Her çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

UNISEF Türkiye Milli Komitesi Kurumsal Kaynak Geliştirme Departmanı Sorumlusu Safter Taşkent, her çocuğun hakkaniyetle yaşaması için çalıştıklarını belirti. Taşkent, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çocuk haklarına dair sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte son 30 yıldır dünyada çocuklar için çok olumlu gelişmeler oluyor. Ancak hala daha milyonlarca çocuk, haklarından mahrum yaşıyor. Biz de yaptığımız çalışmalarla bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Nerede olursa olsun her çocuğun korunmaya, sağlık ve eğitim haklarına erişim hakkı var. Türkiye'de bu kapsamda 'Kapsayıcı Eğitim' başlığı altında çalışmalar yapıyoruz. En dezavantajlı çocukların kaliteli eğitime ulaşması için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. CarrefourSA ile birlikte yıllardır tarımda çocuk işçiliğini engellemek için çalışıyoruz. Amacımız bu çocuklara ulaşarak onların eğitimlerine devamlarını sağlamaktır."



UNICEF'in yüz yüze ekipleri, çocuklarla yaptıkları sohbetlerde tam 30 yıl önce, 1989 yılında imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye değinerek 4 ana ilkeyi paylaştı. Bu ilkeler şöyle:

"Sözleşmenin 42 maddesi, ırkları veya yetenekleri ne olursa olsun, ne düşündükleri veya söyledikleri gözetilmeksizin kültürleri ne olursa olsun, kız veya erkek, zengin veya fakir fark etmeksizin tüm çocukları kapsar. Çocukları etkileyebilecek yönde verilen her karar veya yapılan her işlem her zaman için onların üstün yararına öncelik tanımalıdır. Her çocuğun doğal olarak yaşama hakkı olduğu üzere onlara gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için her fırsatın temin edilmesi, karar verme yetkisine sahip bireylerin sorumluluğundadır. Çocuklar kendi yaşam ve tecrübelerinin uzmanları olup kendilerini etkileyecek kararlarda onlara danışılması gerekmektedir."