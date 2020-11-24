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Miniklerden öğretmenlere 'uzaktan' kutlama

Miniklerden öğretmenlere 'uzaktan' kutlama
Miniklerden öğretmenlere 'uzaktan' kutlama

Korona virüs nedeniyle bu yıl ilk kez 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerinden ayrı kalan minikler, kimisi gitar çalarak kimisi şiir okuyarak evlerinde çektikleri videolarla öğretmenlerine seslendi.

Miniklerden öğretmenlere 'uzaktan' kutlama - Tıkla İzle

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara tatil sonrası eğitime online devam kararı alındı. Bu karar sonrası yıllarca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, okullarında hocalarıyla kutlayan minikler bu günde öğretmenlerinden ayrı kaldı. Bahçelievler'deki Emlak Konut İlkokulu öğrencileri de evlerinde çektikleri videolarla öğretmenlerine seslendi. Kimisi gitar çalan, kimisi şiir okuyan, çiçeğini alan minikler kendilerine emek veren öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Miniklerin sevimli halleri ise görenleri gülümsetti.

“Sokağa az çıkarsak bir sonraki Öğretmenler Günü'nü sarılarak kutlayabiliriz”

Videoda yer alan öğrencilerden biri, “Bu sene birçok özel günü uzaktan kutladığımız gibi bu günü de uzaktan kutluyoruz. Ben de öğretmenime sarılıp, onu öpüp kendi ellerimle hediyesini vermeyi ve fotoğraf çekilmeyi çok isterdim. Eğer ellerimizi çok sık yıkar, maskemizi takar, sosyal mesafemizi korur ve sokağa az çıkarsak bir sonraki Öğretmenler Günü'nü beraber öğretmenlerimize sarılarak kutlayabiliriz. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimin gününü kutluyorum” dedi.

“Bu güzel günde boynu bükük kalmasın, sevgimizi en derinde hissetsin”

Öğretmenine seslenen bir başka öğrenci ise, “Pandemiden dolayı yine evdeyiz uzaktan sevgimizi göstermek zor olabilir. Ama sevmeyi ve mutlu etmeyi bana öğretmenim öğretti. Bu güzel günde boynu bükük kalmasın, sevgimizi en derinde hissetsin. Ben öğretmenimi çok seviyorum, öğretmenler gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

Hasibe Karadağ
 

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