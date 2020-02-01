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Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü

Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü
Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü

ABD’de çizgi film karakteri Minnie Mouse kostümü giyen bir kadın güvenlik görevlisini dövdü.

Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü - Tıkla İzle

ABD'nin Las Vegas kentinde çizgi film karakteri Minnie Mouse kostümü giyen bir kadın güvenlik görevlisini dövdü. O anlarsa kameralar tarafından kaydedildi. Las Vegas Polisi, olayın farkında olduklarını açıklayarak mağdurun suç duyurusunda bulunmadığı için herhangi bir işlem yapmadıklarını ifade etti. Çizgi film karakteri Minnie Mouse kostümü giyen bir kadın, turistlerin gözü önünde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisini dövdü. Minnie Mouse kıyafetli kadının yanında aynı çizgi filmin diğer kahramanları Mickey ve Goofy'nin kıyafetlerini giyen iki kişi daha görüntülere yansıdı.

Mickey ve Goofy'nin güvenlik görevlisini elinden aldığında yüzü ortaya çıkan kadın olay yerinden ayrılmadan önce “Ben senin bildiğin kadınlardan değilim” diye bağırması dikkat çekti.

Serkan Bayar

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