Miraç Kandili bu kez çadır mescitte idrak edildi

Hazreti Peygamber'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerin bazı noktalarında çadır mescitlerde idrak edildi. O yerlerden birisi de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Binası önündeki meydana kurulan çadır mescitti. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden kandil programında, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Ardından vatandaşlar, yatsı namazını cemaatle kıldı.

"Burada inanılmaz bir birliktelik var"

Kandil programını icra eden Sakaryalı imam Murat Polat, Kahramanmaraş'a depremzedelerin acılarını paylaşmak için geldiklerini söyleyerek, "Din gönüllüleri olarak bizler sahada hem fiziki olarak hem de manevi olarak kardeşlerimize destek oluyoruz. Bugün de malumunuz Miraç Kandili. Burada depremzede kardeşlerimizle birlikte Miraç Kandilini icra ettik, Kur'an-ı Kerim okuduk, vefat eden kardeşlerimizi rahmetle andık, yaralı olan kardeşlerimize şifa diledik. Yüce Mevlam bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ancak şuna şahit olduk; burada inanılmaz bir birliktelik var. Milletimiz kardeşlerimize yardımcı olabilmek için adeta seferber olmuş, adeta birbirleriyle yarışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Vefat eden kardeşlerimizin cennete ulaşmasıyla ilgili Allah'a dualar ettik"

Yatsı namazını kıldıran Trabzon Beşikdüzü İlçe Müftüsü İhsan Öz ise şunları kaydetti:

"Trabzon'dan dün akşam itibarıyla buraya geldik. Trabzon'da, 'Kahramanmaraş'a gitmek için kimler gönüllü olur' diye sorulduğunda birkaç saat içerisinde 200'e yakın görevlimiz gelmek istedi. Biz de ilk grup olarak buradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için geldik. Dönüşümlü olarak buraya geliyoruz. Yaklaşık 6 gün boyunca buradaki kardeşlerimiz çalıştıktan sonra diğer grup geliyor. Böylelikle burada kesintisiz bir hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Miraç Kandili sebebiyle bir program icra ettik. Depremzede kardeşlerimize Yasin Suresi'nden ayetler okuduk. Vefat eden kardeşlerimizin cennete ulaşmasıyla ilgili Allah'a dualar ettik. Hastalarımız için de şifalar diledik. Cenab-ı Hak bize bu acıları bir daha yaşatmasın."

Öte yandan, bir yardım kuruluşu ise çadırdan çıkan cemaate kandil simidi ikram etti.

Huzeyfe Tarık Yaman - Kemal Diri - Mert Cerrahoğlu - Hakan Karaduman

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