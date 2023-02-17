Miraç Kandili'nde depremzedeler için dua ettiler

Hazreti Muhammed'in Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercisi olan Miraç Kandili bütün camilerde idral edildi. Miraç Kandil'ini Eyüp Sultan Camii'nde eda etmek isteyen birçok vatandaş akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen hasırların üzerinde namaz kılıp dua etti.

Camilere akın eden vatandaşlar “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve evsiz kalan binlerce kişi için de dua etti. Eyüpsultan Belediyesi hem Miraç Kandili, hem de depremde hayatını kaybedenler için kavurmalı pilav ve helva dağıttı. Helva ve pilav almak isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan Camii çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

“Bu gecenin yüzü suyu hürmetine bizi bağışlasın”

İbadetini yerine getirmek için gelenlerden Yılmaz Dayanal, “Gecemiz hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Bu zor zamandan geçen ülkemize en azından bir dua ile neler yapabiliriz ona bakalım. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin bize. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine bizi bağışlasın” dedi.

“Rabbim daha büyük felaketleri başımızdan def etsin”

Depremzedeler için dua ettiğini belirten Dayanal, “Onlar için burada duamızı ettik. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ölmüşlerimizin ruhu şad olsun. Geride kalanlara rabbim sabırlar versin. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Acılıyız. Rabbim daha büyük felaketleri başımızdan def etsin. Bir daha göstermesin böyle acılar. Onun için dua ettik. Rabbim kabul etsin inşallah” şeklinde konuştu.

“Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın”

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Mehmet Sevim, “Allah sabırlar versin. Allah ölenlerin mekanları cennet etsin. Sağ olanlara da Allah acil şifalar versin. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Bu akşamın yüzü suyu hürmetine. Çok güzel bir şey. Maneviyatı yüksek. Allah'ım şükürler olsun bizi bu günlere kavuşturdu. İnşallah bizi Ramazan'a da kavuşturur” dedi.

smet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

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