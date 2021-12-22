Miralem Pjanic: 'Öz güvenimiz yerine geldi'

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta bu akşam yapılan antrenman öncesinde yıldız futbolcu Miralem Pjanic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şu anda kendisini daha iyi hissettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Pjanic, “Kötü bir sakatlıktan döndüm. Dönmem gerekenden daha önce döndüğümü söyleyebilirim. Takımın bana ihtiyacı olduğu için normalden hızlı davrandım. Tam form seviyemde değilim ama zamanla iyiye gidiyorum. Şu anda hocamızla bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Kötü bir süreçten çıktık. Takımımızın öz güveni yerine gelmeye başladı” dedi. Barcelona'ya dönüp dönmeme konusunda herhangi bir düşüncesi olup olmadığını yanıtlayan Pjanic, “Tek düşünebileceğim takım Beşiktaş. Tüm sezon burada kalma konusunda kafamda soru işareti yok. Burayı, bu takım arkadaşlarımı ve harika taraftarı bırakıp gitmek istemiyorum. Çok uzun bir sezon var önümüzde ve kupalar var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

“Şubat, mart gibi daha net konuşabiliriz”

Türkiye'ye gelmeden önce buradaki taraftarlarla ilgili çok şey duyduğunu söyleyen Pjanic “Türk taraftarların coşkusuyla alakalı çok şey duymuştum. Çok büyük statlarda büyük taraftarların önünde oynamıştım ama burada özel olan bir şey var. Maç maç düşünüyoruz ve sezon uzun. Umarım taraftarın bu sevgisinin karşılığını verebiliriz” dedi. Takımdan ayrılan Teknik Direktör Sergen Yalçın'a çok saygı duyduğunu da söyleyen Pjanic, “Çok saygı duyduğumuz bir isim Sergen Yalçın. İnsan olarak ve hoca olarak yaptıkları tartışılmaz ama futbolda bu tarz ayrılıklar yaşanıyor. Şimdi maç maç bakıyoruz. Havamız ve öz güvenimiz yerine geliyor. Takım arkadaşlarım da puan durumundan dolayı çok mutsuz. İyi bir takımımız olduğunu biliyoruz ve daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz. Maç maç giderek önümüzdeki her maçta 3 puan almak istiyoruz. Şubat, mart gibi durumumuza bakarak gelecek için neler yapabileceğimizi konuşuruz” diyerek sözlerine devam etti.

“6 numarada kendimi daha iyi hissediyorum”

Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Pjanic, “Sezon sonuna kadar buradayım. Burada mutluyum. Takım arkadaşlarımdan, başkandan, asbaşkandan ve bu taraftardan dolayı çok mutluyum. Ailem de burada mutlu. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Bu sezon neler olacağına odaklanmış durumdayım. Takım arkadaşlarımla, harika taraftarın önünde olmaktan çok mutluyum ve sezon sonuna kadar buradayım. Gelecekte ne olacağıyla ilgili şu anda bir şey söylemem” dedi. Teknik Sorumlu Önder Karaveli'nin derbide kendisini 6 numara pozisyonunda oynatmasıyla ilgili de konuşan yıldız futbolcu, “Hocamız beni iyi tanıyor. Aramızdaki iletişim de çok iyi. Nerede en iyi performansı vereceğimi biliyor. 4-5 sene 6 numara pozisyonunda oynadım. Bu pozisyonu da seviyorum ve daha fazla sorumluluk alan bir yapıda oluyorum. 6 numarada daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. İdmanlarda da öz güvenimizin yerine geldiğini takım arkadaşlarımla da konuşuyorum. Devamının da geleceğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

“Kupalara odaklanmış durumdayız”

Türkiye'de futbolun Avrupa'ya oranla daha az organize olduğunu söyleyen Pjanic, “Şu anda ligin lideri Trabzonspor daha organize bir takım. Kusursuz oynamıyorlar ama daha az hata yapıyorlar. Bizim eksiğimiz de beraber oynama eksikliğiydi. Bu organizasyonu yapabilen ve daha az hata yapan takım da ligi lider olarak götürüyor” dedi. Son olarak kupalara odaklandıklarını da ifade eden Pjanic, “Önceden de söylediğim gibi şu anda kupalara odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki Türkiye Kupası ve ardından Süper Kupa maçımız var. Sezon uzun. Lig bitmiş değil. Elimizden geldiğince puanları toplamak istiyoruz. Şubat, mart gibi neler olacağını daha net söyleyebilirim. Hedefimiz hem kupada hem ligde başarılı olmak” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - İsmail Yasin Akçın