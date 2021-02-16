Miras yüzünden darp edilen kadın: "Babam gibi öldürülmek istemiyorum"

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde Mustafa Nergiz kazandığı tüm mal varlığını ölmeden önce 12 kardeşe bölüştürdü. Babanın miras yüzünden kardeşi tarafından öldürülmesinden sonra, evlatları arasında da zaman zaman miras yüzünden tartışmalar yaşandı. 5 çocuk annesi Züleyha Karatosun, iddiaya göre, ağabeyi Bilal Nergiz tarafından öldüresiye dövüldü. Züleyha Karatosun başından aldığı odun darbesiyle yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Züleyha Karatosun, kendisini hastanelik ettikten sonra gözaltına alınan ağabeyinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Ağabeyi Bilal Nergiz'in şu an köyde olduğunu belirten Karatosun, "Kendisi ile aramızda hiçbir tartışma falan olmadı odunu aldı, vurdu kafama. Kendisi ile aramda hiçbir tartışma geçmedi. Geldiğim hal gördüğünüz gibi. Adli mercilere başvurduk. Sonuna kadar da gideceğim. Benim bu halimi görüp de onu serbest bırakanlara ne diyeyim. Aile içi şiddet ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Babam da aynı şekilde darp edilerek amcam tarafından öldürüldü. Ben de aynı şekilde kurban olmak istemiyorum" diye konuştu.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir

