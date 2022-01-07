Mirza Ömerhodzic: 'Umut Tüneli'ne dünyanın birçok yerinden turist geliyor'

Bosna Hersek Turizm Elçisi ve Tur Rehberi Mirza Ömerhodzic, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) Saraybosna'daki Umut Tüneli ve Kovaçi Şehitlik Mezarlığı hakkında bilgiler verdi.

Dünyanın birçok yerinden tünele turistlerin geldiğini aktaran Hodzic, "Dünyanın birçok yerinden buraya turistler geliyor. Bosna savaşıyla ilgili bilgileri öğreniyorlar. Gerçekten Bosna Hersek'te en çok ziyaret edilen nokta burasıdır. Savaş tünelimiz olmasaydı inanın devlet elden gidecekti. Bu yüzden burası çok önemli nokta. Tünelimiz 4 ay 4 günde kazıldı. 550 kişi yapımında çalıştı. Uzunluğu 800 metredir. 1 metre genişliği, 1.60 metre yüksekliği olan bir tüneldir" diye konuştu.

Kovaçi Şehitlik Mezarlığı ile ilgili de Ömerhodzic, "Mezar taşlarının hepsi standart. Bütün şehitlerimizin mezarları üstünde 'Allah'ın yolunda şehit düşenlere ölü demeyeniz. Onlar yaşıyor ama siz onu anlayamazsınız' yazıyor. Her mezar taşının üstünde zambak sembolü var. Burası Saraybosna'nın en büyük şehitliklerinden biri. Fakat buranın özelliği rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in mezarının olmasıdır" şeklinde konuştu.