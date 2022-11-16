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Misafir kavgasında ağabeyi ve yengesini yaralayan sanığa 10 yıl hapis

Misafir kavgasında ağabeyi ve yengesini yaralayan sanığa 10 yıl hapis
Misafir kavgasında ağabeyi ve yengesini yaralayan sanığa 10 yıl hapis

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arkadaşlarının kendisine misafirliğe gelirken evlerinin önünden geçmesine tepki gösteren yengesi ve ağabeyini av tüfeğiyle yaralayan sanık 10 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay geçen yıl Eylül ayında Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşandı. İddialara göre Ali Ö. (60) ile yengesi Ayfer Ö. (57) arasında olay günü birbirlerine yakın evlerde oturmaları nedeniyle kavga çıktı. Ayfer Ö., kayınbiraderi Ali Ö.'ye alkol almaya gelen arkadaşlarının evinin önünden geçmesi nedeniyle tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen Ali Ö. evine giderek av tüfeğini alarak geri döndü. Ayfer Ö.'ye iki metre mesafeden ateş etti. Silah sesleri üzerine balkona çıkan ağabey Muzaffer Ö.'ye de ateş etti.
Olayın ardından yaralanan Ayfer Ö. göğsünü korumak isterken silahtan çıkan saçmalar dolayısıyla dört parmağı kesildi. Muzaffer Ö. de silahtan çıkan saçmalardan yaralandı. Zanlı Ali Ö. olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yengesi Ayfer Ö. ise olayın ardından birkaç kez ameliyat oldu. Sanık hakkında hem yengesi hem de öz ağabeyine karşı iki kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Korkutmak amacıyla ateş etmiş

Hazırlanan iddianamede Ayfer Ö.'nün ifadelerinde olay günü kayınbiraderi olan Ali Ö.'yü evinde arkadaşları ile birlikte alkol alıp alem yapmaması için uyardığını ancak bunun üzerine sanığın kendisini öldürmek için ateş ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. Eşi Muzaffer Ö. ise öz kardeşi olan sanık ile aralarında önceye dayalı husumet olduğunu olay günü de kardeşi ile eşinin tartışma yaşamasının ardından silah sesi duyduğunu söyledi. Bunun üzerine sokağa çıkan Muzaffer Ö. eşinin vurulmuş olduğunu gördüğünü kardeşinin elindeki tüfeği kendisine doğrultup ateşlediğini saçmalarla sol kolundan yaralandığını söyledi.

Onur Altındağ
 

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