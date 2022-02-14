Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü

Olay, Çankırı Kırkevler Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.'ye (69) ait tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırada evde bulunan Mehmet S. komşuları tarafından kurtarılırken, evde misafir olarak bulunan Adnan Güler (58) ise alevlerin arasında hayatını kaybetti.

Yaralanan Mehmet S., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adnan Güler'in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Recep Arslan

