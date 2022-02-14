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Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü

Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü
Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü

Çankırı’da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eve misafir olarak giden vatandaş yangında hayatını kaybederken, ev sahibi ise yaralandı.

Olay, Çankırı Kırkevler Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.'ye (69) ait tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırada evde bulunan Mehmet S. komşuları tarafından kurtarılırken, evde misafir olarak bulunan Adnan Güler (58) ise alevlerin arasında hayatını kaybetti.
Yaralanan Mehmet S., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adnan Güler'in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Recep Arslan
 

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