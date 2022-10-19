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Misafirliğe gittiği evde öldürülen genç adamın annesinden şoke eden iddia

Misafirliğe gittiği evde öldürülen genç adamın annesinden şoke eden iddia
Misafirliğe gittiği evde öldürülen genç adamın annesinden şoke eden iddia

Kocaeli'de Tufan Korkmaz'ın misafirliğe gittiği evde öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan şikayetçi olan genç adamın annesi, "Oğlumu planlı bir şekilde öldürdüler. 5 bin TL için oğlumu öldürdüler. Bu insanlar bana yıllarca 'Anne' dedi" ifadelerini kullandı.

Olay, 22 Ocak tarihinde Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 35 yaşındaki Tufan Korkmaz, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Erman K. ve evde bulunan Dursun Hakan A. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Tufan bu borcu ödemeyince ona kefil olmuştum"

Erman K. ve Dursun Hakan A.'nın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Dursun Hakan A., "Tufan benim çocukluk arkadaşım olur. 2018 yılında kendine telefon alarak borçlanmıştı. Tufan bu borcu ödemeyince ona kefil olmuştum. Borcunu ödemediğinden haberim yoktu. Bu borç sebebiyle hacizlik oldum. Tufanı arayarak kendisine neden borcu ödemediğini ve neden benim haberim olmadığını sordum. Bu esnada Erman'ın iş yerinin yanındaydım. Yüz yüze konuşalım diye konuşma geçince ben Erhan'dan arabanın anahtarını istedim. Erman beni sakinleştirdi. Beraber Tufan'ın evine gittik. Avukatla konuşmasını, taksitlendirme yaptırmasını söyledim. Daha sonra Tufan beni arayarak taksitlendirmenin olmayacağını kredi kartıyla ödeme yapılabileceğini ve kredi kartı bulmaya çalışacağını söyledi. Tufan bana mesaj atarak kredi kartını bulamadığını yazmıştı. Tufan'ı aradım ulaşamadım" dedi.

Fehime Kartal
 

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