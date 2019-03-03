Mısır 4 yıl sonra Refah Sınır Kapısı'nı umre için açtı

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır tarafından açılan Refah Sınır Kapısı'nın dün akşam ve bu sabah yalnızca umreye gidecek Gazzelilerin çıkışı için tahsis edildiğini açıkladı. Bakanlık, her biri 266 yolcu taşıyan uçakların Kahire Havalimanı'nda umre yolcularını beklediğini bildirdi.

Filistin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanı Yusuf Edais, bakanlığın 4 yıl askıya alınmış olan Gazze umre yolculuğu için bütün anlaşmaları bitirdiklerini, umre için ilk yolculuğun Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

Gazze Haç ve Umre Firmaları Derneği Başkanı Awad Ebu Mezkür ise, Pazar sabahı 800 umrecinin Refah Sınırı Kapısı'ndan geçerek Kahire Havaalanı'na doğru yola çıktığını söyledi. 3 bin 200 Gazzelinin umre için kaydının alındığını ifade eden Ebu Mezkür, her pazar 800 kişinin umre için Gazze'den ayrılacağını açıkladı.

Mısırlı yetkililer de Gazzelilerin umre ibadetlerini kolaylaştırdıklarını söylediler.

Umreye gidecek olan Ebu Hişam adlı Filistisli, “Mekke'ye gitmek için 4 yıl izin bekledikten sonra şimdi umre ibadetini yapmak üzere yola çıktık. Umarız bu durum böyle iyi bir şekilde devam eder, biz sıkıntısız bir şekilde umremizi yaparız. Çok sayıda Gazzeli Mekke'ye gitmek ve Kabe'yi görmek istiyor” dedi.

Son birkaç gün içinde yüzlerce Gazzeli umre ve haç firmalarının önünde toplanarak, bin 100 dolar olan umre ücretini ödedi.

Mısır, Sina Yarımadası'ndaki güvenlik sebeplerini öne sürerek 2014 yılından beri Gazzelilere umreye gitmeleri için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş izni vermiyordu.

Muhammed Rabah