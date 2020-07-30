İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mısır alım fiyatları belli oldu

Mısır alım fiyatları belli oldu
Mısır alım fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı için Mısır alım fiyatlarını açıklayarak, “Geçen yıl bin 150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 arttırarak bin 325 TL olarak belirledik” dedi.

Bakan Pakdemirli, TMO olarak Buğday, Arpa, Nohut, Mercimek, Fındıkta olduğu gibi Mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, ‘‘Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak olan mısır alım fiyatlarını buradan açıklıyorum. Geçen yıl bin 150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 arttırarak bin 325 TL olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun'' dedi.

Musa Erdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.