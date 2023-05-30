İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es -Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es -Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es -Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Hülya Keklik
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.