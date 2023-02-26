İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, deprem dayanışması için Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, deprem dayanışması için Türkiye'ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, deprem dayanışması için Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'in Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir” denildi.

Musa Erdoğan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.