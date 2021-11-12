Mısır hasadı havadan görüntülendi

Bolu'da havaların yağmurlu gitmesi ve işçi bulunamaması yanı sıra maliyetlerin yükselmesi, patates üreticilerini mısıra yöneltti. Kent merkezine yakın köylerde binlerce metrekarelik patates tarlaları üreticiler tarafından mısır tarlalarına çevrildi. Bolu'nun hava şartlarının mısır üretimine uygun olması ve maliyetinin daha düşük olması sebebiyle, üretimi 7 yıl içinde 650 dönümden 20 bin dönüme çıktı.

Çıkınlar Mahallesi Kavakdibi mevkiinde daha önce patates üretimi yapan ve mısır üretimine geçen Murat Yıldırım, tarlasının ilk hasadında yaptığı açıklamada, "Çocukluğumuzdan beri çiftçilik yapıyoruz. Mısır işine bu sene başladık. Patates para etmemeye başladı. Hem maliyet, hem de hava şartlarından dolayı mısıra yöneldik. Şuanda mısırdaki hasattan memnunuz. Dönümünden bin 600 kilo mahsul bekliyoruz. Herkes fabrikalara girdiği için patateste işçi bulamıyoruz. İşçi bulamadığımız için de sıkıntı yaşıyoruz. Bu yüzden patatesin maliyeti mısıra göre daha yüksek. Mısırın maliyeti daha az olduğu için buna yöneldik. Mısır genelde hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bunu da Sakarya'ya tarım kredi kooperatifine göndereceğiz” dedi.

Mısırı hasadı, drone ile de görüntülendi.

Faruk Çidem

